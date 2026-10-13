На Київщині під час атаки дронів загорівся склад у Бучанському районі

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13 жовтня під час російської атаки безпілотників у Бучанському районі Київської області спалахнула масштабна пожежа на складському об’єкті. Причиною займання могло стати влучання БпЛА або падіння його уламків.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація (КОВА).

«На місці події працюють рятувальники та спеціальна техніка. До ліквідації пожежі залучені підрозділи ДСНС», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними обласної влади, загиблих та постраждалих немає.

З ранку 12 жовтня до ранку 13 жовтня російські війська завдали понад 40 ударів по Сумській області. Під обстрілами опинилися 30 населених пунктів у 20 територіальних громадах, двоє людей постраждали.

Нагадаємо, Росія атакувала медзаклад на Хмельниччині, травмовано чотирьох пацієнтів.

Додамо, що росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину за вечір і ніч, є постраждалий.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

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