В Киевской области во время атаки дронов загорелся склад в Бучанском районе

13 октября во время российской атаки беспилотников в Бучанском районе Киевской области на складском объекте вспыхнул масштабный пожар. Причиной возгорания могло стать попадание БПЛА или падение его обломков.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация (КОВА).

«На месте происшествия работают спасатели и специальная техника. К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС», — говорится в сообщении.

По предварительным данным областных властей, погибших и пострадавших нет.

С утра 12 октября до утра 13 октября российские войска нанесли более 40 ударов по Сумской области. Под обстрелами оказались 30 населенных пунктов в 20 территориальных общинах, два человека пострадали.

Напомним, Россия атаковала медицинское учреждение в Хмельницкой области, четыре пациента получили травмы.

Добавим, что россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область в течение вечера и ночи, есть пострадавший.

Харьков оказался под ударом российских «Бандеролей», зафиксировано попадание.

Читай нас в