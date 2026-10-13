ВСУ нанесли удар по ремонтной базе комплекса «Искандер-М» в Курской области РФ

Силы обороны Украины нанесли удар по ремонтной базе самоходных пусковых установок и транспортно-зарядных машин оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в Курской области России. Также украинские военные атаковали радиолокационную станцию, склады топлива и боеприпасов, а также места сосредоточения российских военных.

12 октября и в ночь на 13 октября Силы обороны Украины нанесли удар по ряду военных объектов российской армии.

В частности, в районе Кондринки Курской области РФ украинские подразделения нанесли удар по ремонтной базе самоходных пусковых установок и транспортно-зарядных машин оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Кроме того, в районе Шкрябино Брянской области России была поражена радиолокационная станция.

На временно оккупированной территории Луганской области украинские военные атаковали логистические объекты российских подразделений.

В частности:

в районе Довжанска поражен склад горюче-смазочных материалов;

в районе Рубежного был поражен склад боеприпасов.

Также Силы обороны нанесли удары по местам сосредоточения личного состава российской армии.

По информации Генерального штаба ВСУ, украинские военные поразили скопления российских военных в нескольких районах.

В Донецкой области под удары попали районы Селидово, Раздольное, Суженка и Мирноград. В Запорожской области поражено скопление российских военных в районе Набережного, а в Луганской области — вблизи Куземовки.

Информацию о результатах ударов и масштабах нанесенных российским войскам потерь Генеральный штаб в сообщении не уточнил.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины в Facebook.

Кроме того, операторы Sword Group 3-го полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины перерезали один из маршрутов просачивания российских войск на Донецком направлении. В ходе операции украинские спецназовцы уничтожили троих военнослужащих РФ и взяли еще одного в плен.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 203 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российскими войсками. Наибольшее количество атак противник сосредоточил на Покровском направлении.

В ночь на 13 октября российские войска нанесли очередной удар по Украине, применив баллистические ракеты и реактивные беспилотники. По данным Воздушных сил ВСУ, силы противовоздушной обороны уничтожили 88 воздушных целей.

Напомним, Россия атаковала медицинское учреждение в Хмельницкой области, четыре пациента получили травмы.

Добавим, что россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область в течение вечера и ночи, есть пострадавший.

Харьков оказался под ударом российских «Бандеролей», зафиксировано попадание.

Ночью российские войска атаковали Изюм Харьковской области баражирующим боеприпасом типа S-8000 «Бандероль». В результате удара один человек получил ранения, повреждены около 15 частных и один многоквартирный дом. Также повреждены электросети и линия интернета.

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