В оккупированной Луганской области девять городов остались без водоснабжения

На временно оккупированной территории Луганской области девять городов и прилегающие к ним села остались без воды. Причиной стала остановка насосных станций в различных районах региона.

Об этом в Telegram сообщил начальник Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.

«Многолетнее бездействие захватчиков в сфере жилищно-коммунального хозяйства привело к массовым отключениям воды. Еще несколько лет назад проблема носила точечный характер. Однако россияне не предприняли ничего, чтобы она не приобрела значительно большие масштабы. Насосное оборудование выходит из строя в разных уголках оккупированной Луганщины», — написал Харченко.

По его информации, без воды в воскресенье остались жители Алчевска, Перевальска, Брянки, Кадиевки, Ирмино, Голубовки, Сокологорска, Северодонецка, Сватово, а также сел и поселков, расположенных рядом с этими городами.

Между тем одна из многоэтажек Северскодонецка, которую оккупанты ещё несколько лет назад отнесли к первоочередным объектам капитального ремонта, остаётся в плачевном состоянии. В доме лишь частично перекрыли крышу и выборочно заменили радиаторы отопления.

Однако «согласно документам, на объекте был проведен капитальный ремонт», — отметил глава Луганской ОГА.

Харьков оказался под ударом российских «Бандеролей», зафиксировано попадание.

Ночью российские войска атаковали Изюм Харьковской области баражирующим боеприпасом типа S-8000 «Бандероль». В результате удара один человек получил ранения, повреждено около 15 частных домов и один многоквартирный дом. Также повреждены электросети и линия интернета.

В Очакове Николаевской области в результате российского удара ракетой «Бандероль» пострадала 54-летняя женщина. Ее состояние стабильное. Также повреждены складское помещение, четыре двухэтажных многоквартирных и один частный дом.

Кроме того, в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова погибли три человека, ещё девять получили ранения. Информация об обстоятельствах атаки и состоянии пострадавших пока не уточняется.

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