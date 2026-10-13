На окупованій Луганщині дев’ять міст залишилися без водопостачання

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На тимчасово окупованій території Луганської області дев’ять міст і навколишні села залишилися без води. Причиною стала зупинка насосних станцій у різних районах регіону.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

«Багаторічна бездіяльність загарбників у сфері житлово-комунального господарства призвела до масових відключень від води. Ще кілька років тому проблема мала точковий характер. Однак росіяни не зробили нічого, аби вона не набула значно більших масштабів. Насосне обладнання виходить з ладу у різних куточках окупованої Луганщини», — написав Харченко.

За його інформацією, без води в неділю залишилися жителі Алчевська, Перевальська, Брянки, Кадіївки, Ірміного, Голубівки, Сокологірська, Сіверськодонецька, Сватового, а також сіл і селищ, розташованих поряд цих міст.

Тим часом одна з багатоповерхівок Сіверськодонецька, яку окупанти ще кілька років тому віднесли до першочергових у капітальному ремонті, залишається в жалюгідному стані. У будинку лише частково перекрили дах і вибірково замінили радіатори опалення.

Однак «згідно з паперами, на об'єкті було проведено капітальний ремонт», — зауважив очільник Луганської ОВА.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

Уночі російські війська атакували Ізюм Харківської області баражуючим боєприпасом типу S-8000 «Бандероль». Унаслідок удару одна людина зазнала поранень, пошкоджено близько 15 приватних і один багатоквартирний будинок. Також пошкоджено електромережі та лінію інтернету.

В Очакові Миколаївської області внаслідок російського удару ракетою «Бандероль» постраждала 54-річна жінка. Її стан стабільний. Також пошкоджено складське приміщення, чотири двоповерхові багатоквартирні та один приватний будинок.

Крім того, унаслідок російського ракетного удару по передмістю Харкова загинули троє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Інформація про обставини атаки та стан постраждалих наразі не уточнюється.

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