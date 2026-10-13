На Львівщині через атаку РФ згорів будинок лікаря, оголошено збір

У селі Муроване Львівського району внаслідок нічної атаки російських реактивних безпілотників згорів будинок уролога Першого медичного об’єднання Львова Юрія Васильовича Маголи. Лікар перебував усередині помешкання під час удару, але зміг вибратися через вікно. Він дістав опік руки, а його дружина та діти не постраждали, оскільки напередодні він відвіз їх до родичів.

У ніч на 13 жовтня, під час повітряної тривоги, у селі Муроване впали уламки російського безпілотника. Унаслідок цього спалахнула пожежа, яка пошкодила кілька житлових будинків і автомобілів.

Серед знищених вогнем осель — будинок Юрія Маголи, уролога Лікарні Святого Пантелеймона.

Лікар розповів, що прокинувся від сильного удару й побачив, що будинок охоплений вогнем та руйнується.

«Відчув сильний удар, прокинувся, хата горить і все сиплеться. Спершу навіть не зрозумів, що це приліт. Було попадання в мій будинок, знесло дах, обвалилися стіни будинку, перекриття з другого поверху, а уламки рознесли все, що було», — розповідає лікар.

За словами Юрія Маголи, під час руйнування будинку на нього падали уламки конструкцій. Попри небезпеку, він намагався вимкнути електрику та перекрити газ.

«Падало на голову все. Ще встиг втягнути повітря, дотягнутися до рубильника, аби вимкнути світло, перекрити газ», — розповідає Юрій Магола.

Лікар зміг вибратися з охопленого вогнем будинку через вікно. Він не зазнав серйозних травм і отримав лише опік руки.

Унаслідок пожежі та значних руйнувань будинок став непридатним для подальшого проживання. Крім того, вогонь повністю знищив два автомобілі родини.

У Першому медичному об’єднанні Львова закликали небайдужих підтримати Юрія Маголу та його сім’ю, щоб вони могли поступово відновити оселю.

Долучитися до збору можна за такими реквізитами:

Банка Monobank: https://send.monobank.ua/jar/4aEyUx1sSS

Номер картки: 4874 1000 3429 1735

Організатори збору подякували всім, хто готовий допомогти родині відновити житло після російської атаки.

Про це повідомили в Першому медичному об’єднанні Львова.

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