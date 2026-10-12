У Москві силовики відновили облави на військовозобов'язаних

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У Москві співробітники Росгвардії та поліції активізували заходи з перевірки документів у чоловіків, використовуючи їх для примусового залучення громадян до участі у війні проти України. За даними правозахисних організацій, силовики затримують чоловіків у запасі під приводом перевірки за орієнтуваннями, після чого доправляють їх до вербувальних пунктів.

Очевидці повідомляють про масові перевірки в метрополітені та на вулицях російської столиці. За словами правозахисників, Росгвардія використовує планшети з доступом до бази даних військового обліку, а масштабніші облави на призовників очікуються після 15 жовтня з початком відправок у війська під час осінньої призовної кампанії.

Джерело: «Важные истории»

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