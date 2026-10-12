В течение дня 12 октября Россия нанесла удары по шести энергетическим объектам в Украине. В результате российских ударов по стране ранения получили 33 человека.

По словам главы государства, Россия не демонстрирует готовности согласиться на предложенное США энергетическое перемирие и продолжает воздушные атаки на украинские города и населенные пункты.

Зеленский призвал усилить давление на российские структуры, в частности те, которые причастны к производству баллистических ракет и беспилотников типа «Шахед».

Президент также поблагодарил руководство Европейского Союза и государства-члены за принятие нового пакета санкций против российского военно-промышленного комплекса.

Ранее РФ нанесла удары КАБами по Харькову, есть погибшие и пострадавшие.

В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали беспилотником грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.

Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

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