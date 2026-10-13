Россия нанесла удар по Николаевской области, повреждены грузовой терминал и частные дома
В Николаевской области в результате российских атак 12 октября и в ночь на 13 октября были повреждены грузовой терминал, складские помещения, станция технического обслуживания, частные дома и грузовой автомобиль. Российские войска применяли ударные беспилотники типа «Шахед», FPV-дроны и реактивные системы залпового огня.
В Николаеве в результате российской атаки поврежден грузовой терминал.
Также разрушениям подверглись складские помещения в двух населенных пунктах области: в селе Баловное Константиновской общины и селе Новофедоровка Коблевской общины.
В Мишково-Погориловской общине повреждены станция технического обслуживания автомобилей и частный дом в селе Зайчевское.
В Николаевском районе российские военные атаковали Галициновскую общину с помощью FPV-дрона. В результате удара в селе Лиманы поврежден грузовой автомобиль.
Кроме того, российские войска трижды обстреляли Куцурубскую общину. Для атак они применяли реактивные системы залпового огня и FPV-дроны.
В селе Дмитровка в результате обстрелов повреждены два частных домовладения.
Также российские войска обстреляли береговую линию Очаковской общины из реактивных систем залпового огня.
Информация о пострадавших в сообщении областной военной администрации не приводится.
О последствиях обстрелов сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов в Telegram.