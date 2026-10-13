Россия нанесла удар по Николаевской области, повреждены грузовой терминал и частные дома

В Николаевской области в результате российских атак 12 октября и в ночь на 13 октября были повреждены грузовой терминал, складские помещения, станция технического обслуживания, частные дома и грузовой автомобиль. Российские войска применяли ударные беспилотники типа «Шахед», FPV-дроны и реактивные системы залпового огня.

В Николаеве в результате российской атаки поврежден грузовой терминал.

Также разрушениям подверглись складские помещения в двух населенных пунктах области: в селе Баловное Константиновской общины и селе Новофедоровка Коблевской общины.

В Мишково-Погориловской общине повреждены станция технического обслуживания автомобилей и частный дом в селе Зайчевское.

В Николаевском районе российские военные атаковали Галициновскую общину с помощью FPV-дрона. В результате удара в селе Лиманы поврежден грузовой автомобиль.

Кроме того, российские войска трижды обстреляли Куцурубскую общину. Для атак они применяли реактивные системы залпового огня и FPV-дроны.

В селе Дмитровка в результате обстрелов повреждены два частных домовладения.

Также российские войска обстреляли береговую линию Очаковской общины из реактивных систем залпового огня.

Информация о пострадавших в сообщении областной военной администрации не приводится.

О последствиях обстрелов сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов в Telegram.

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