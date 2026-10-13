Утром 13 октября в Луцке раздались взрывы. Силы противовоздушной обороны вели огонь по беспилотнику, который двигался в направлении города из Ровенской области.

Воздушную тревогу в Луцком районе объявили в 8:35. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили о движении реактивного беспилотника из Ровенской области в направлении Луцка.

Около 8:38 в городе были слышны взрывы. Секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский сообщил о работе противовоздушной обороны.

«В Луцке работает ПВО», — отметил он.

По словам Андрея Разумовского, беспилотник двигался со скоростью около 450 километров в час.

Воздушную тревогу отменили уже через несколько минут. Информации о последствиях работы ПВО в предоставленном сообщении не было.

Об этом сообщало «Суспильне».

В ночь на 13 октября российские войска нанесли очередной удар по Украине, применив баллистические ракеты и реактивные беспилотники. По данным Воздушных сил ВСУ, силы противовоздушной обороны уничтожили 88 воздушных целей.

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