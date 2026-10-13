Россия обстреляла Запорожье и ранила пятерых человек

В результате российских ударов по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам пострадали пять человек. Всего за сутки российские войска нанесли 910 ударов по 58 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

По его данным, российские войска нанесли 23 авиаудара по Кушугуму, Комышуваси, Новоивановке, Ясной Поляне, Новотроицкому, Желтой Круче, Новорозовке, Сергеевке, Заливной, Таврийскому, Дудниковому, Новоиванковке, Орехове, Васиновке, Преображенке, Красному Яру, Васильевскому и Солнечному.

Также оккупанты применили 743 беспилотника различных модификаций, преимущественно FPV-дроны. Подверглись атакам Запорожье, Вольнянск, Малокатериновка, Червоноднепровка, Григоровка, Речное, Запорожец, Веселянка, Новояковлевка, Запасное, Магдалиновка, Новоалександровка, Новотавриское, Терноватое, Степногорск, Плавни, Приморское, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоандреевку, Новопавловку, Преображенку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Червоную Криницу, Омельник, Белогорье, Чаривное, Новоселовку, Гуляйпольское, Горкое, Староукраинку, Верхнюю Терсу, Копани, Долинку, Ровно, Воздвижковку, Придорожное и Новое Запорожье.

Кроме того, зафиксировано пять обстрелов из реактивных систем залпового огня по Новояковлевке, Новопавловке, Омельнику и Егоровке. Ещё 139 артиллерийских ударов пришлось на Червоноднепровку, Григоровку, Речное, Веселянку, Запасное, Новояковлевку, Магдалиновку, Терноватое, Степногорск, Плавны, Приморскому, Павловке, Лукьяновском, Орехове, Щербаках, Новоандреевке, Новопавловке, Преображенке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Червоной Кринице, Омельнике, Белогорье, Чаривном, Новоселовке, Гуляйпольском, Горком, Староукраинке, Верхней Терсе, Копанях, Долинке, Ровно, Воздвижковке, Придорожном и Новом Запорожье.

В результате обстрелов повреждены жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры. Всего поступило 75 сообщений о повреждениях, отметил Иван Федоров.

В ночь на 13 октября российские войска нанесли очередной удар по Украине, применив баллистические ракеты и реактивные беспилотники. По данным Воздушных сил ВСУ, силы противовоздушной обороны уничтожили 88 воздушных целей.

Напомним, Россия атаковала медицинское учреждение в Хмельницкой области, четыре пациента получили травмы.

Добавим, что россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область в течение вечера и ночи, есть пострадавший.

Харьков оказался под ударом российских «Бандеролей», зафиксировано попадание.

Ночью российские войска атаковали Изюм Харьковской области баражирующим боеприпасом типа S-8000 «Бандероль». В результате удара один человек получил ранения, повреждены около 15 частных и один многоквартирный дом. Также повреждены электросети и линия интернета.

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