Российский аналог «Старлинка» «Рассвет» представляет угрозу для всей Европы — Destinus

Россия разрабатывает спутниковую систему связи «Рассвет», которая может стать серьёзной угрозой сначала для Украины, а впоследствии и для других европейских стран. Европе необходимо ускорить инвестиции в доступные оборонные технологии, которые можно быстро производить в больших количествах.

Об этом заявил президент оборонно-технологической компании Destinus Александр Данилюк во время Варшавского форума по безопасности.

По его словам, российская система может обеспечить навигационные возможности в любой точке Европы. Данилюк призвал не недооценивать потенциальные риски и уже сейчас выделять средства на противодействие новым технологиям.

Отдельно он подчеркнул необходимость развивать недорогие и эффективные системы вооружения, пригодные для массового производства. По его словам, такой подход уже демонстрирует свою эффективность в Украине, однако Россия также активно использует подобные решения в войне.

Данилюк добавил, что для сдерживания России недостаточно лишь демонстрировать военную силу — европейские государства должны обеспечить реальную готовность к обороне. По его мнению, неопределенность для противника в отношении применения военных возможностей должна сочетаться с фактической способностью их использовать.

Источник: Укринформ

В ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Один из ударов пришелся на Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть-МНПЗ» в районе Капотни, после чего на предприятии вспыхнул пожар.

Россия может использовать свои ракеты-носители для одновременного вывода на орбиту большого количества спутников системы «Рассвет». Советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов считает, что такая система потенциально может усилить возможности РФ по управлению дронами и ракетами.

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