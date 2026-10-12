Російський аналог Старлінка Рассвєт загрожує всій Європі — Destinus

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Росія розробляє супутникову систему зв’язку «Рассвет», яка може стати серйозною загрозою спочатку для України, а згодом і для інших європейських країн. Європі необхідно прискорити інвестиції в доступні оборонні технології, які можна швидко виробляти у великих кількостях.

Про це заявив президент оборонно-технологічної компанії Destinus Олександр Данилюк під час Варшавського безпекового форуму.

За його словами, російська система може забезпечити навігаційні можливості в будь-якій точці Європи. Данилюк закликав не недооцінювати потенційні ризики та вже зараз виділяти кошти на протидію новим технологіям.

Окремо він наголосив на необхідності розвивати недорогі й ефективні системи озброєння, придатні до масового виробництва. За його словами, такий підхід уже демонструє свою ефективність в Україні, однак Росія також активно використовує подібні рішення у війні.

Данилюк додав, що для стримування Росії недостатньо лише демонструвати військову силу — європейські держави мають забезпечити реальну готовність до оборони. На його думку, невизначеність для противника щодо застосування військових можливостей має поєднуватися з фактичною здатністю їх використати.

Джерело: Укрінформ

У ніч проти 20 вересня Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Один із ударів припав на Московський нафтопереробний завод «Газпромнефть-МНПЗ» у районі Капотня, після чого на підприємстві спалахнула пожежа.

Росія може використати свої ракети-носії для одночасного виведення на орбіту великої кількості супутників системи «Рассвет». Радник президента України з розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов вважає, що така система потенційно може посилити можливості РФ з керування дронами та ракетами.

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