Россия уничтожила завод по производству смазочных материалов в Киевской области

10–11 октября российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по предприятию «КСМ Протек» в Киевской области.

В результате атак производственные мощности завода, специализировавшегося на изготовлении смазочных материалов, были полностью уничтожены.

Об этом сообщила компания «КСМ Протек» на своем официальном сайте.

В компании отметили, что из-за уничтожения производства предприятие полностью остановило работу. Последствия атаки коснулись также сотрудников, клиентов и партнеров компании.

Источник: КСМ Протек

Ранее в Киеве после атаки РФ 11 октября пропало электричество в четырех районах.

Также киевлянам сообщили о риске перебоев с электричеством и водой и дали рекомендации.

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