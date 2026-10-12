+11° Киев +8° Варшава +16° Вашингтон
$ 45.05 € 50.36 zł 11.48
$ 45.05 € 50.36 zł 11.48
+11° Киев +8° Варшава +16° Вашингтон
Новости Война c рф

Россия уничтожила завод по производству смазочных материалов в Киевской области

UA NEWS 12 Октября 2026 17:29
Россия уничтожила завод по производству смазочных материалов в Киевской области

10–11 октября российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по предприятию «КСМ Протек» в Киевской области. 

В результате атак производственные мощности завода, специализировавшегося на изготовлении смазочных материалов, были полностью уничтожены.

Об этом сообщила компания «КСМ Протек» на своем официальном сайте.

В компании отметили, что из-за уничтожения производства предприятие полностью остановило работу. Последствия атаки коснулись также сотрудников, клиентов и партнеров компании.

Источник: КСМ Протек

Ранее в Киеве после атаки РФ 11 октября пропало электричество в четырех районах.

Также киевлянам сообщили о риске перебоев с электричеством и водой и дали рекомендации.

Читай нас в
Загружай наше приложение