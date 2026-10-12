Россия уничтожила завод по производству смазочных материалов в Киевской области
10–11 октября российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по предприятию «КСМ Протек» в Киевской области.
В результате атак производственные мощности завода, специализировавшегося на изготовлении смазочных материалов, были полностью уничтожены.
Об этом сообщила компания «КСМ Протек» на своем официальном сайте.
В компании отметили, что из-за уничтожения производства предприятие полностью остановило работу. Последствия атаки коснулись также сотрудников, клиентов и партнеров компании.
Источник: КСМ Протек
Ранее в Киеве после атаки РФ 11 октября пропало электричество в четырех районах.
Также киевлянам сообщили о риске перебоев с электричеством и водой и дали рекомендации.