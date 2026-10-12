В Харькове после российской атаки обрушился целый подъезд, под завалами могут находиться люди
Вечером 12 октября российские войска обстреляли дом в Холодногорском районе Харькова, в результате чего обрушился целый подъезд. Под завалами могут находиться люди.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что дом получил серьезные повреждения.
«Один из последних ударов пришелся по жилому дому — под завалами могут быть люди. На месте пожар. Очень серьезные разрушения — обрушился целый подъезд», — говорит Терехов.
По данным главы ОГА Олега Синегубова, здание, о котором идет речь, имеет пять этажей. На месте попадания возник пожар.
Всего во время атаки РФ на Харьков известно о пяти людях, которым потребовалась помощь медиков, сообщил Олег Синегубов в 22:38.
Харьков оказался под ударом российских «Бандеролей», зафиксировано попадание.
Ночью российские войска атаковали Изюм Харьковской области баражирующим боеприпасом типа S-8000 «Бандероль». В результате удара один человек получил ранения, повреждено около 15 частных домов и один многоквартирный дом. Также повреждены электросети и линия интернета.
В Очакове Николаевской области в результате российского удара ракетой «Бандероль» пострадала 54-летняя женщина. Ее состояние стабильное. Также повреждены складское помещение, четыре двухэтажных многоквартирных и один частный дом.
Кроме того, в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова погибли три человека, ещё девять получили ранения. Информация об обстоятельствах атаки и состоянии пострадавших пока не уточняется.