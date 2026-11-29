В воскресенье, 29 ноября, в результате российского обстрела вблизи села Збиранка во Львовской общине пострадал пятилетний мальчик. Взрывная волна выбила окно, а осколки стекла ранили ребенка. Мальчика доставили в больницу.

Ребёнок находился рядом с местом атаки. Взрывная волна выбила окно, осколки стекла разлетелись и травмировали мальчика. После этого его госпитализировали. «В результате вражеского нападения вблизи села Збыранка Львовской общины пострадал 5-летний мальчик. Взрывная волна выбила окно, осколки стекла ранили ребенка. Мальчика госпитализировали», — написал Садовый.

Также в общине зафиксированы повреждения жилых домов. На территории дачных кооперативов пострадали четыре дома. В одном из них серьезно повреждена крыша. О других последствиях атаки мэр в своём сообщении не уточнил. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в своём Telegram-канале.

Во Львове в результате российского удара утром 20 ноября погибли два человека, также есть пострадавшие. Кроме того, зафиксировано попадание в билетный терминал на железнодорожной станции Скнилов, сообщил мэр Андрей Садовый.

Читай нас в