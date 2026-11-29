У неділю, 29 листопада, внаслідок російської атаки поблизу села Збиранка у Львівській громаді постраждав п’ятирічний хлопчик. Вибуховою хвилею вибило вікно, а уламки скла поранили дитину. Хлопчика доправили до лікарні.

Дитина перебувала поблизу місця атаки. Вибуховою хвилею вибило вікно, уламки скла розлетілися та травмували хлопчика. Після цього його госпіталізували. «Внаслідок ворожої атаки поблизу села Збиранка Львівської громади постраждав 5-річний хлопчик. Вибуховою хвилею вибило вікно, уламки скла травмували дитину. Хлопчика госпіталізували», — написав Садовий.

Також у громаді є пошкодження житлових будинків. На території дачних кооперативів постраждали чотири будинки. В одному з них серйозно пошкоджено дах. Про інші наслідки атаки міський голова у своєму повідомленні не уточнив. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі.

У Львові внаслідок російського удару вранці 20 листопада загинули двоє людей, також є постраждалі. Крім того, зафіксовано влучання у квитковий термінал на залізничній станції Скнилів, повідомив міський голова Андрій Садовий.

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