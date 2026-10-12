В Киеве ракета попала в объект транспортной инфраструктуры — Кличко

В Днепровском районе Киева ракета попала в объект транспортной инфраструктуры.

По словам мэра Виталия Кличко, к месту попадания направляются экстренные службы.

Напомним, бойцы «Спецподразделения Тимура» ГУР Минобороны Украины провели контрдиверсионную операцию на Запорожском направлении. По данным украинской военной разведки, в ходе операции были обезврежены две группы российских спецназовцев из 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Генштаба ВС РФ.

Силы обороны Украины уничтожили две лодки российских войск, на борту которых находился личный состав. Другие подробности операции не уточняются.

Россия готовит новую боевую часть для ракеты «Кинжал».

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