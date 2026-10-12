Росія готує нову бойову частину для ракети Кинджал

Росія працює над новою модифікацією аеробалістичної ракети «Кинджал». Її хочуть оснастити осколково-фугасною бойовою частиною. За оцінкою української розвідки, зміни можуть бути пов’язані з проблемами точності ракети та обмеженими можливостями Росії виробляти й запускати такі боєприпаси.

Українська розвідка також опублікувала інтерактивну 3D-модель ракети, інформацію про її складові та підприємства, які беруть участь у виробництві. Матеріали розмістили на порталі «War&Sanctions».

Йдеться про російську аеробалістичну ракету 9-С-7760, відому як Х-47М2 «Кинджал». За даними ГУР, це одноступенева твердопаливна ракета з інтегрованою бойовою частиною. За складовими вона приблизно на 90% уніфікована з балістичною ракетою 9М723 комплексу «Іскандер-М».

Чим «Кинджал» відрізняється від «Іскандера»

Попри значну схожість, «Кинджал» має кілька відмінностей. Серед них — хвостовий аеродинамічний обтічник, який відділяється після запуску двигуна, радіолокаційна головка самонаведення та станція активних перешкод.

Крім того, ракета має систему відстрілу хибних цілей С-200. Такі засоби призначені для протидії системам виявлення та перехоплення.

Яку бойову частину хочуть змінити

За інформацією ГУР, наразі «Кинджал» має два типи бойових частин. Перша — проникаюча фугасна, розміщена в міцному металевому корпусі. Вона призначена для пробиття перекриттів, бетону та інших захищених конструкцій. Другий тип — спеціальна бойова частина, яка може бути ядерною. Тепер Росія працює над варіантом з осколково-фугасною бойовою частиною. На відміну від проникаючої, вона призначена для ураження цілей вибухом і уламками.

У ГУР припускають, що така зміна може бути пов’язана з проблемами точності наведення «Кинджала». Для проникаючої бойової частини точність особливо важлива, адже ракета має влучити в конкретну захищену конструкцію.

Водночас розвідка повідомляє, що у 2026 році Росія суттєво скоротила обсяги державного оборонного замовлення на «Кинджали». Частину виробничих потужностей, комплектувальних і сировини, за даними ГУР, переорієнтували на випуск балістичних ракет 9М723 для комплексу «Іскандер-М».

Росія має обмежені можливості для запуску «Кинджалів»

Ще однією причиною зміни виробничих пріоритетів у ГУР називають обмежену кількість літаків, які можуть запускати ці ракети. Основними носіями «Кинджалів» є винищувачі-перехоплювачі МіГ-31К та МіГ-31І. За інформацією української розвідки, російський авіапром наразі не виробляє ці літаки.

Отже, на рішення Росії щодо подальшого виробництва «Кинджалів» можуть впливати одразу кілька чинників: точність ракет, доступність комплектувальних і можливості авіації, з якої їх запускають. Водночас розробка нової бойової частини сама по собі ще не означає, що Росія вже почала серійно виготовляти таку модифікацію. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про роботу Росії над новою модифікацією ракети «Кинджал».

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