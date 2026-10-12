Россия готовит новую боевую часть для ракеты «Кинжал»

Россия работает над новой модификацией аэробаллистической ракеты «Кинжал». Ее планируют оснастить осколочно-фугасной боевой частью. По оценке украинской разведки, изменения могут быть связаны с проблемами точности ракеты и ограниченными возможностями России по производству и запуску таких боеприпасов.

Украинская разведка также опубликовала интерактивную 3D-модель ракеты, информацию о её компонентах и предприятиях, участвующих в производстве. Материалы размещены на портале «War&Sanctions».

Речь идет о российской аэробаллистической ракете 9-С-7760, известной как Х-47М2 «Кинжал». По данным ГУР, это одноступенчатая твердотопливная ракета с интегрированной боевой частью. По своим компонентам она примерно на 90% унифицирована с баллистической ракетой 9М723 комплекса «Искандер-М».

Чем «Кинжал» отличается от «Искандера»

Несмотря на значительное сходство, «Кинжал» имеет несколько отличий. Среди них — хвостовой аэродинамический обтекатель, который отделяется после запуска двигателя, радиолокационная головка самонаведения и станция активных помех.

Кроме того, ракета оснащена системой отстрела ложных целей С-200. Такие средства предназначены для противодействия системам обнаружения и перехвата.

Какую боевую часть хотят изменить

По информации ГУР, в настоящее время «Кинжал» имеет два типа боевых частей. Первая — проникающая фугасная, размещенная в прочном металлическом корпусе. Она предназначена для пробивания перекрытий, бетона и других защищенных конструкций. Второй тип — специальная боевая часть, которая может быть ядерной. Сейчас Россия работает над вариантом с осколочно-фугасной боевой частью. В отличие от проникающей, она предназначена для поражения целей взрывом и осколками.

В ГУР предполагают, что такое изменение может быть связано с проблемами точности наведения «Кинжала». Для проникающей боевой части точность особенно важна, ведь ракета должна попасть в конкретную защищенную конструкцию.

В то же время разведка сообщает, что в 2026 году Россия существенно сократила объемы государственного оборонного заказа на «Кинжалы». Часть производственных мощностей, комплектующих и сырья, по данным ГУР, переориентировали на выпуск баллистических ракет 9М723 для комплекса «Искандер-М».

У России ограниченные возможности для запуска «Кинжалов»

Еще одной причиной изменения производственных приоритетов в ГУР называют ограниченное количество самолетов, способных запускать эти ракеты. Основными носителями «Кинжалов» являются истребители-перехватчики МиГ-31К и МиГ-31И. По информации украинской разведки, российский авиапром в настоящее время не производит эти самолеты.

Таким образом, на решение России о дальнейшем производстве «Кинжалов» могут влиять сразу несколько факторов: точность ракет, доступность комплектующих и возможности авиации, с которой их запускают. В то же время разработка новой боевой части сама по себе ещё не означает, что Россия уже начала серийное производство такой модификации. Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о работе России над новой модификацией ракеты «Кинжал».

Кроме того, российские войска нанесли удар по Днепру. В результате атаки погиб один человек, а взрывная волна повредила окна многоэтажного дома.

Кроме того, российские войска нанесли удар по логистическим помещениям почтового оператора на юге Одесской области. В результате атаки повреждены фасад здания, остекление и оборудование. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

За сутки российские войска нанесли 817 ударов по 57 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеской атаки в Запорожье ранен один человек. Также поступило 47 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

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Ночью российские войска атаковали Изюм Харьковской области баражирующим боеприпасом типа S-8000 «Бандероль». В результате удара один человек получил ранения, повреждены около 15 частных домов и один многоквартирный дом. Также повреждены электросети и линия интернета.

В Очакове Николаевской области в результате российского удара ракетой «Бандероль» пострадала 54-летняя женщина. Её состояние стабильное. Также повреждено складское помещение, четыре двухэтажных многоквартирных и один частный дом.

Кроме того, в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова погибли три человека, ещё девять получили ранения. Информация об обстоятельствах атаки и состоянии пострадавших пока не уточняется.

Ранее РФ нанесла удар КАБами по Харькову, есть погибшая и пострадавшие.

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Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

Напомним, в Запорожье завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому, который произошел 10 октября. В результате атаки погибли 20 человек, среди них четверо детей, еще 17 человек пострадали.

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