Харьков оказался под ударом российских «Бандеролей», зафиксированы попадания

Вечером 12 октября российские войска атаковали Харьков с применением «Бандеролей». В Холодногорском районе города после 21:00 зафиксировали как минимум три попадания. По предварительным данным, в результате атаки есть раненые.

Враг атаковал Холодногорский район

Зафиксированы попадания в Холодногорском районе. Уточняем подробности.

Еще одно попадание зафиксировано в Холодногорском районе. Предварительно — в обоих случаях враг применил «Бандероль».

Ещё одно попадание в Холодногорском районе. Подробности выясняем.

Жертвы ударов БПЛА

В результате ударов вражескими «бандеролями» по Холодногорскому району есть раненые. Их количество и состояние уточняются.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.



В Соломенском районе Киева обломки российского беспилотника упали на открытой территории вблизи частных домов. На место происшествия направляются экстренные службы. Информации о пострадавших или повреждениях пока нет.

Кроме того, российские войска нанесли удар по Днепру. В результате атаки погиб один человек, а взрывная волна повредила окна многоэтажного дома.

Кроме того, российские войска нанесли удар по логистическим помещениям почтового оператора на юге Одесской области. В результате атаки повреждены фасад здания, остекление и оборудование. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

За сутки российские войска нанесли 817 ударов по 57 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеской атаки в Запорожье ранен один человек. Также поступило 47 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

В ночь на 12 октября российские войска несколькими волнами атаковали Украину реактивными беспилотниками. В Ивано-Франковске в результате удара погибли трое военнослужащих, повреждены объект инфраструктуры, многоквартирный дом и коммерческие помещения.

Ночью российские войска атаковали Изюм Харьковской области баражирующим боеприпасом типа S-8000 «Бандероль». В результате удара один человек получил ранения, повреждены около 15 частных домов и один многоквартирный дом. Также повреждены электросети и линия интернета.

В Очакове Николаевской области в результате российского удара ракетой «Бандероль» пострадала 54-летняя женщина. Её состояние стабильное. Также повреждено складское помещение, четыре двухэтажных многоквартирных и один частный дом.

Кроме того, в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова погибли три человека, ещё девять получили ранения. Информация об обстоятельствах атаки и состоянии пострадавших пока не уточняется.

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