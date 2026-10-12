Зеленский отреагировал на удар по Киеву, в результате которого погибли два человека

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вечером российские войска атаковали Киев ударным беспилотником типа «шахед», поразив многоэтажный жилой дом. В результате удара погибли два человека, ещё девять получили ранения.

Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает терроризировать украинцев, нанося удары по жилым домам и унося жизни мирных жителей. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших. По его словам, спасатели уже потушили пожар.

«Это очередное доказательство того, что на Россию нужно оказать большее давление. Именно они продолжают жестокие удары. Именно они затягивают войну. Даже сейчас в ответ на американское предложение — «шахиды». Рассчитываем, что Соединённые Штаты увидят такие сигналы со стороны России и будут действовать решительно. Сила нужна, чтобы заставить Россию завершить эту войну», — говорится в сообщении.

undefined



Силы обороны Украины ликвидировали ещё Силы обороны Украины ликвидировали ещё 1 470 российских захватчиков



Напомним, бойцы «Спецподразделения Тимура» ГУР Минобороны Украины провели контрдиверсионную операцию на Запорожском направлении. По данным украинской военной разведки, в ходе операции были обезврежены две группы российских спецназовцев из 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Генштаба ВС РФ.



Силы обороны Украины уничтожили две лодки российских войск, на борту которых находился личный состав. Другие подробности операции не уточняются.

Читай нас в