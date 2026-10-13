Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что договоренность между Россией и США о поставках дизельного топлива не связана с позицией Москвы на переговорах о прекращении войны против Украины.

По словам Пескова, сотрудничество в энергетической сфере выгодно обеим странам и соответствует интересам мирового энергетического рынка.

Ранее СМИ сообщали, что в США надеялись: соглашение по дизельному топливу сделает Россию более склонной к компромиссам в переговорах по Украине. Песков опроверг прямую связь между этими вопросами и предложил журналистам обращаться за подробностями энергетического перемирия к президенту США Дональду Трампу.

Украина готова к взаимному энергетическому перемирию с Россией, однако предложенные условия могут ограничить возможности Киева наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, не обеспечив надлежащей защиты украинских электростанций. О таких рисках предупреждают аналитики Института изучения войны (ISW).

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Стороны обсудили российские удары по украинской энергетической инфраструктуре, перспективы энергетического перемирия и подготовку встречи «коалиции желающих».

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