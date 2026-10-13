Видео: в Ростове разразился масштабный пожар на территории завода «Аксайкардандеталь»

В российском Ростове-на-Дону 13 октября произошёл масштабный пожар на территории предприятия «Аксайкардандеталь». По предварительной информации и свидетельствам очевидцев с места происшествия, огонь охватил значительную площадь производственных помещений, а над городом наблюдается густой столб дыма.

Завод «Аксайкардандеталь» располагает мощностями для полного цикла металлообработки, штамповки, а также термической обработки металла. Такой технологический профиль позволяет изготавливать элементы трансмиссии, карданные валы и детали для специальной и военной техники РФ.

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Источник: Exilenova+.

В ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимирской области России. Компания подтвердила полную остановку его работы, из-за чего в стране возникли масштабные перебои в работе десятков цифровых сервисов.

Российская технологическая компания «Яндекс» заявила, что из-за атаки беспилотников полностью остановила работу своего дата-центра во Владимирской области России. По утверждению компании, в результате атаки была повреждена её инфраструктура.

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