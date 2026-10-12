Топ-менеджер концерна «Калашников» закупала китайские контрафактные запчасти для автоматов

В российском Ижевске начался судебный процесс над бывшей директором по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксенией Гращенковой. По версии следствия, чиновница вместе с сообщниками в рамках выполнения гособоронзаказа организовала поставку из Китая некачественных комплектующих для автоматов АК-12 калибра 5,45 мм, выдав их за продукцию российского производства.

Ущерб концерну от схемы, действовавшей с 2023 года, оценили в 37,8 млн российских рублей (около 390 тыс. долларов США). Гращенковой инкриминируют злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия (от 5 до 10 лет лишения свободы).

Источник: «Коммерсантъ»

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