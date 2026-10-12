12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось обстрелу баллистическими ракетами. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревога была объявлена слишком поздно.

По предварительным данным, речь идет о серии из шести ракет РМ-48У — это российская одноступенчатая твердотопливная ракета, переоборудованная из устаревших зенитных ракет и ракет-мишеней для комплексов ПВО С-300 / С-400 «Триумф» для ударов по наземным целям. Ими Киев атакуют из Брянской области.

Пока неизвестно, связано ли отсутствие нормальной фиксации с угрозами США прекратить предоставлять разведывательные данные.

Напомним, сообщения о запусках российских баллистических ракет являются частью разведывательных данных, которые Соединённые Штаты передают Украине. Об этом сообщил специалист по военным технологиям Сергей «Флеш» Бескрестнов. Эта информация помогает предупреждать украинцев о ракетной угрозе.

Представители администрации президента США Дональда Трампа якобы предупредили украинское военное руководство о возможном прекращении обмена разведданными и поставок вооружения, если Украина продолжит атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Однако Украина прекратила такие удары после объявленного Трампом псевдоперемирия.

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