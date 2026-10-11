У Києві уламки російського дрона впали біля багатоповерхівки

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У Голосіївському районі Києва 11 жовтня виявили уламки безпілотника у зеленій зоні поблизу багатоповерхового житлового будинку. Інформацію про інцидент оприлюднили у повідомленні про ситуацію в столиці.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі.

«У Голосіївському районі уламки БпЛА впали в зеленій зоні неподалік від багатоповерхівки. Попередньо, без пошкоджень та постраждалих», - ідеться у повідомленні.

Екстрені служби вже прямують на місце, зазначив Кличко.

Нагадаємо, у чотирьох районах Києва тимчасово зникла вода через перебої з електропостачанням.

Раніше у Києві після атаки РФ 11 жовтня зникло світло в чотирьох районах.

До цього було оприлюднено графіки відключення світла на Київщині 11 жовтня.

Також киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради.

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