В Киеве обломки российского дрона упали возле многоэтажного дома

В Голосеевском районе Киева 11 октября обнаружили обломки беспилотника в зеленой зоне рядом с многоэтажным жилым домом. Информация об инциденте была обнародована в сообщении о ситуации в столице.

Об этом киевский мэр Виталий Кличко сообщил в Telegram.

«В Голосеевском районе обломки БПЛА упали в зеленой зоне недалеко от многоэтажного дома. Предварительно, повреждений и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Экстренные службы уже направляются на место, отметил Кличко.

Напомним, в четырех районах Киева временно пропала вода из-за перебоев с электроснабжением.

Ранее в Киеве после атаки РФ 11 октября пропало электричество в четырех районах.

До этого были обнародованы графики отключения света в Киевской области 11 октября.

Также киевлян предупредили о риске перебоев со светом и водой и дали рекомендации.

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