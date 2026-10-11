В результате российских авиаударов по Славянску и Краматорской общине ранения получили девять человек

11 октября российские войска нанесли удар по Славянску тремя авиабомбами ФАБ-250, в результате чего пострадали семь мирных жителей. Еще двое человек получили ранения в результате удара по поселку Ясногорка Краматорской общины.

Об этом в Telegram сообщает Донецкая областная прокуратура.

«11 октября 2026 года в 09:45 оккупационные войска нанесли удар по Славянску тремя ФАБ-250 с УМПК. Попадания пришлись на плотно застроенный жилой район», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на данный момент известно о семи раненых гражданских лицах: пяти женщинах (возрастом 28, 52, 53, 72 и 76 лет) и двух мужчинах в возрасте 25 и 80 лет. У них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, резаные раны и ушибы.

По информации областной прокуратуры, в эпицентрах ударов частично разрушены и повреждены девять многоквартирных домов и магазин.

Окончательные последствия российской атаки устанавливаются.

Также оккупационная армия нанесла удар по поселку Ясногорка Краматорской общины. Пострадали 55-летняя женщина и 60-летний мужчина. В частности, они получили минно-взрывную травму и осколочные ранения.

Под процессуальным руководством Славянской и Краматорской окружных прокуратур начаты досудебные расследования в рамках уголовных производств по фактам военных преступлений (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Источник: Донецкая областная прокуратура

В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали с помощью беспилотника грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.

Ранее РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

Напомним, в Запорожье завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому, который произошел 10 октября. В результате атаки погибли 20 человек, среди них четверо детей, еще 17 человек пострадали.

В ночь на 11 октября российские войска атаковали Украину 116 ударными беспилотниками с пяти направлений. Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили большинство вражеских целей, однако зафиксированы попадания в нескольких местах.

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