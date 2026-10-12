Обломки российского дрона повредили памятник борцам за свободу в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске в результате российской атаки 11 октября был поврежден памятник борцам за свободу. Об этом сообщил заместитель городского головы Михаил Смушак. По его словам, памятник пострадал от обломков российского беспилотника.

Осколки изрезали монумент, но он устоял

Памятник расположен в нескольких метрах от места удара. Осколки реактивного дрона повредили монумент, а взрывная волна нанесла ему дополнительные повреждения.

«Он изрезан обломками, поврежден взрывной волной, но устоял. Не упал. В этом есть что-то очень символичное», — написал Смушак.

Он также отметил, что Россия продолжает разрушать город, уносить жизни людей и оставлять после себя руины. В то же время местные жители помогают друг другу, убирают поврежденные территории, восстанавливают город и поддерживают тех, кто в этом больше всего нуждается.

Об этом говорится в посте Михаила Смушака в Facebook.

В Соломенском районе Киева обломки дрона упали возле частных домов.

Кроме того, российские войска нанесли удар по логистическим помещениям почтового оператора на юге Одесской области. В результате атаки повреждены фасад здания, остекление и оборудование. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

За сутки российские войска нанесли 817 ударов по 57 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеской атаки в Запорожье ранен один человек. Также поступило 47 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

В ночь на 12 октября российские войска несколькими волнами атаковали Украину реактивными беспилотниками. В Ивано-Франковске в результате удара погибли трое военнослужащих, повреждены объект инфраструктуры, многоквартирный дом и коммерческие помещения.

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