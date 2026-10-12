В Киевской области в результате российского удара погиб мужчина, есть раненые

В Киевской области в результате российского удара погиб один человек, ещё двое получили ранения. Информация о последствиях удара уточняется.

«В Фастовском районе один человек погиб. Еще один получил ушиб грудной клетки и острую стрессовую реакцию. Мужчину госпитализировали в местную больницу», — отметил он.

Еще один мужчина, по данным главы ОГА, пострадал в Бучанском районе. У пострадавшего диагностирована взрывная травма, есть подозрение на контузию. Его тоже госпитализировали.

Об этом глава областной военной администрации Тимур Ткаченко сообщил в Telegram.

В Киеве возросло число пострадавших в результате атаки РФ.

В Соломенском районе Киева обломки российского беспилотника упали на открытой территории вблизи частных домов. На место происшествия направляются экстренные службы. Информации о пострадавших или повреждениях пока нет.

Кроме того, российские войска нанесли удар по Днепру. В результате атаки погиб один человек, а взрывная волна повредила окна многоэтажного дома.

Кроме того, российские войска нанесли удар по логистическим помещениям почтового оператора на юге Одесской области. В результате атаки повреждены фасад здания, остекление и оборудование. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

За сутки российские войска нанесли 817 ударов по 57 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеской атаки в Запорожье ранен один человек. Также поступило 47 сообщений о повреждении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

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