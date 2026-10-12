В России Рамзана Кадырова признали почетным железнодорожником

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил звание «Почетного железнодорожника» России в соответствии с приказом генерального директора «РЖД» Олега Белозорова. В российской монополии отметили якобы «значительный вклад» чеченского лидера в развитие и достижение высоких результатов в сфере железнодорожного транспорта.

Эта награда стала уже пятой наградой Кадырова за октябрь 2026 года. Ранее Владимир Путин присвоил ему звание генерала армии, Росгвардия вручила краповый берет, а к 50-летию глава Чечни получил церковный орден от РПЦ, награду от Духовного собрания мусульман России и звание «почетного архитектора».

Источник: Заявление Рамзана Кадырова в Telegram.

Кадыров улучшил свой результат на выборах главы Чечни до 99,85%.

18-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил очередную награду. На этот раз его наградили медалью «За боевое содружество» от Министерства обороны самопровозглашённой Абхазии. Всего у Кадырова-младшего уже более 20 орденов, медалей и почетных званий.

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