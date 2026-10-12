Украинская телеведущая Елена Филонова оказалась рядом с местом российского удара по Киеву и рассказала о его последствиях. Российские войска поразили 25-этажный жилой дом в Дарницком районе столицы.

Филонова опубликовала фото и видео с места происшествия, на которых показала последствия удара.

Елена Филонова рассказала, что всегда ходит по дороге возле дома, в который попали россияне. Ведущая оказалась рядом во время атаки и поделилась своими эмоциями от увиденного. «Я вижу это собственными глазами. Горит огонь. Я надеюсь, люди живы. Множество людей. Я надеюсь, что никто не погиб. Чтобы вы понимали, здесь за углом находится салон, в который я ходила на процедуры, я только что позвонила, спросила, все ли в порядке с девушками, потому что я не могу пройти. Здесь все перекрыли, куча людей», – рассказала Филонова.

Елена Филонова показала последствия российского удара. Сейчас на месте после атаки до сих пор горит огонь.

«Все в шоке, конечно. А меня трясет, я не знаю, как передать эти эмоции. Страшно, очень страшно. Я надеюсь, но никто не знает, квартира на четвёртом этаже. Что с людьми, были ли они дома в этот момент. Там просто горит огонь, идёт чёрный дым. Просто ужас, просто ужас. Жаль, очень жаль», – сказала киевлянка.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/25/img-5589.mp4

Об этом сообщается со ссылкой на пост звезды.

Видео: В Киеве в результате удара по жилому дому погибла женщина.

Читайте также: В Киеве дрон попал во двор ЖК Seven на Осокорках.

Ранее в Киеве после атаки РФ 11 октября отключилось электричество в четырёх районах.

Также киевлянам сообщили о риске перебоев с электричеством и водой и дали рекомендации.





Читай нас в