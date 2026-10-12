Відео: У Києві дрон влучив у двір ЖК Seven на Осокорках

У Києві зафіксували влучання російського безпілотника типу «Герань» на території житлового комплексу Seven на Осокорках.

За попередніми повідомленнями, дрон влучив у дитячий майданчик, після чого виникла масштабна пожежа.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/680288a77a105/img-2840.mp4

Повідомляється, що це сталося невдовзі після оголошення відбою повітряної тривоги.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/680288a77a105/img-5898.mp4

Інформація про постраждалих і масштаби пошкоджень наразі потребує офіційного підтвердження.

Раніше у Києві після атаки РФ 11 жовтня зникло світло в чотирьох районах.

Також киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради.