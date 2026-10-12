Відео: У Києві дрон влучив у двір ЖК Seven на Осокорках
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У Києві зафіксували влучання російського безпілотника типу «Герань» на території житлового комплексу Seven на Осокорках.
За попередніми повідомленнями, дрон влучив у дитячий майданчик, після чого виникла масштабна пожежа.
Повідомляється, що це сталося невдовзі після оголошення відбою повітряної тривоги.
Інформація про постраждалих і масштаби пошкоджень наразі потребує офіційного підтвердження.
Раніше у Києві після атаки РФ 11 жовтня зникло світло в чотирьох районах.
Також киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради.