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Відео: У Києві дрон влучив у двір ЖК Seven на Осокорках

UA NEWS 12 Жовтня 2026 19:22
Відео: У Києві дрон влучив у двір ЖК Seven на Осокорках
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У Києві зафіксували влучання російського безпілотника типу «Герань» на території житлового комплексу Seven на Осокорках. 

За попередніми повідомленнями, дрон влучив у дитячий майданчик, після чого виникла масштабна пожежа.

Повідомляється, що це сталося невдовзі після оголошення відбою повітряної тривоги.

Інформація про постраждалих і масштаби пошкоджень наразі потребує офіційного підтвердження.

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Раніше у Києві після атаки РФ 11 жовтня зникло світло в чотирьох районах.

Також киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради.

 

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