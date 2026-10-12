Видео: В Киеве дрон упал во двор жилого комплекса Seven на Осокорках
В Киеве зафиксировали попадание российского беспилотника типа «Герань» на территории жилого комплекса Seven в Осокорках.
По предварительным данным, дрон попал в детскую площадку, после чего возник крупный пожар.
Сообщается, что это произошло вскоре после отмены воздушной тревоги.
Информация о пострадавших и масштабах повреждений пока требует официального подтверждения.
Ранее в Киеве после атаки РФ 11 октября отключилось электричество в четырёх районах.
Также киевлянам сообщили о риске перебоев с электричеством и водой и дали рекомендации.