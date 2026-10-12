Видео: В Киеве дрон упал во двор жилого комплекса Seven на Осокорках

В Киеве зафиксировали попадание российского беспилотника типа «Герань» на территории жилого комплекса Seven в Осокорках.

По предварительным данным, дрон попал в детскую площадку, после чего возник крупный пожар.

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Сообщается, что это произошло вскоре после отмены воздушной тревоги.

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Информация о пострадавших и масштабах повреждений пока требует официального подтверждения.

Ранее в Киеве после атаки РФ 11 октября отключилось электричество в четырёх районах.

Также киевлянам сообщили о риске перебоев с электричеством и водой и дали рекомендации.