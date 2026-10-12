+11° Киев +8° Варшава +16° Вашингтон
$ 45.05 € 50.36 zł 11.48
$ 45.05 € 50.36 zł 11.48
+11° Киев +8° Варшава +16° Вашингтон
Новости Киев

Видео: В Киеве дрон упал во двор жилого комплекса Seven на Осокорках

UA NEWS 12 Октября 2026 19:22
Видео: В Киеве дрон упал во двор жилого комплекса Seven на Осокорках

В Киеве зафиксировали попадание российского беспилотника типа «Герань» на территории жилого комплекса Seven в Осокорках. 

По предварительным данным, дрон попал в детскую площадку, после чего возник крупный пожар.

Сообщается, что это произошло вскоре после отмены воздушной тревоги.

Информация о пострадавших и масштабах повреждений пока требует официального подтверждения.

image

Ранее в Киеве после атаки РФ 11 октября отключилось электричество в четырёх районах.

Также киевлянам сообщили о риске перебоев с электричеством и водой и дали рекомендации.

 

Читай нас в
Загружай наше приложение