Кая Каллас назвала Украину первой линией обороны Европы от России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас по итогам заседания Совета ЕС заявила, что страны-кандидаты, прежде всего Украина как первая линия обороны от российской агрессии, вносят весомый вклад в безопасность континента. Министры иностранных дел стран блока договорились углубить сотрудничество с кандидатами путем их интеграции в оборонные структуры ЕС и расширения совместного производства оружия.

Кроме того, Евросоюз готовит новый чрезвычайный протокол по безопасности для противодействия гибридным угрозам, 22-й пакет санкций против Москвы и меры против «теневого флота» России. Блок также работает над ограничением передвижения российских дипломатов, сокращением выдачи туристических виз и запретом на въезд для бывших российских комбатантов.

Источник: «Укринформ».

Еврокомиссия подтвердила открытие кластеров для Украины после одобрения языкового закона.

Верховная Рада приняла закон, регулирующий право детей из числа национальных меньшинств и коренных народов на обучение на родном языке. В то же время они обязаны изучать украинский язык. Документ поддержали 266 народных депутатов. Его принятие может помочь разблокировать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз, которые тормозила Венгрия.

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