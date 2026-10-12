Видео: В Киеве в результате удара по жилому дому погибла женщина

В Киеве в результате российской атаки погибла женщина. Беспилотник типа «Герань» попал на территорию жилого комплекса Seven в Осокорках.

По предварительным данным, дрон упал на детскую площадку, после чего разразился масштабный пожар. К сожалению, удар по жилой застройке унес жизнь женщины.

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Ранее в Киеве после атаки РФ 11 октября отключилось электричество в четырех районах.

Также киевлянам сообщили о риске перебоев с электричеством и водой и дали рекомендации.

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