Игнат объяснил, почему взрывы иногда раздаются до объявления воздушной тревоги

Информация о ракетных запусках может поступать с задержкой, из-за чего взрывы иногда раздаются ещё до объявления воздушной тревоги. Такие случаи происходят не только в Киевской области, но и в прифронтовых регионах.

По словам Игната, ситуации, когда сначала слышны взрывы, а уже потом объявляют воздушную тревогу, действительно имеют место. Это касается как Киевской области, так и прифронтовых регионов.

«Не стоит отрицать, что действительно такие ситуации случаются, и не только, собственно, в Киевской области, но и в прифронтовых регионах, когда сначала раздается взрыв, а потом — тревога. К сожалению, такие случаи имеют место. Здесь противник хочет нанести нам как можно больший ущерб, поэтому использует различные моменты для того, чтобы неожиданно нанести этот удар», — отметил пресс-секретарь.

Он пояснил, что одной из причин может быть задержка в передаче информации о ракетных пусках. По словам Игната, иногда разведывательные данные не поступают вовремя, и это уже не первый подобный случай.

«Бывают моменты, когда эта информация не доходит. И это не первый такой случай. Есть определенные технические моменты», — отметил Игнат.

Пресс-секретарь Воздушных сил также сообщил, что во время атаки на Киев российские войска применили пять ракет, летевших по баллистической траектории. В то же время тип использованных ракет пока требует уточнения.

Игнат отметил, что Украина получает от международных партнеров разведывательные данные о подготовке и проведении ракетных атак.

В частности, речь идет об информации о:

активности стратегической авиации России;

перемещения и активности кораблей в Чёрном и Каспийском морях;

запусков баллистических ракет из северных регионов России и временно оккупированного Крыма.

Если специалисты выявляют технические проблемы с передачей информации, их необходимо устранять совместно с партнерами, добавил пресс-секретарь.

Таким образом, задержки в поступлении предупреждений могут повлиять на время объявления воздушной тревоги. В то же время украинские специалисты совместно с партнерами будут работать над устранением технических проблем.

Об этом заявил пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телевидения.

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