На Миколаївщині пожежу після атаки РФ погасили за допомогою робота

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У Миколаївському районі рятувальники за допомогою тактичного робота пожежогасіння Magirus Wolf R1 ліквідовували займання на складі автомобільних шин, яке виникло внаслідок російської атаки безпілотником.

За даними рятувальників, надвечір 12 жовтня російські війська атакували безпілотником станцію технічного обслуговування автомобілів у Миколаївському районі.

Унаслідок влучання виникла пожежа на території СТО та на прилеглій відкритій ділянці, де зберігалися автомобільні шини.

Через складність робіт на окремих ділянках до ліквідації займання залучили тактичного робота пожежогасіння Magirus Wolf R1.

Його використовували на важкодоступних ділянках, де потрібно було проводити роботи з гасіння пожежі.

Роботизована техніка допомогла рятувальникам працювати в складних умовах і дістатися до осередків займання.

Інформація про загальну площу пожежі, розмір збитків та можливих постраждалих у повідомленні ДСНС не уточнюється.

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Про це повідомило Головне управління ДСНС у Миколаївській області у Фейсбуці.

Крім того, російські війська зруйнувалиторговельний центр «Епіцентр» у Дніпрі, який працював у місті 19 років. Про це заявила компанія.

З ранку 12 жовтня до ранку 13 жовтня російські війська завдали понад 40 ударів по Сумській області. Під обстрілами опинилися 30 населених пунктів у 20 територіальних громадах, двоє людей постраждали.

Нагадаємо, Росія атакувала медзаклад на Хмельниччині, травмовано чотирьох пацієнтів.

Додамо, що росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину за вечір і ніч, є постраждалий.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

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