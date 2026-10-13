В Николаевской области пожар, возникший после атаки РФ, потушили с помощью робота

В Николаевском районе спасатели с помощью тактического пожаротушающего робота Magirus Wolf R1 ликвидировали возгорание на складе автомобильных шин, возникшее в результате российской атаки с использованием беспилотника.

По данным спасателей, вечером 12 октября российские войска атаковали беспилотником станцию технического обслуживания автомобилей в Николаевском районе.

В результате попадания возник пожар на территории СТО и на прилегающем открытом участке, где хранились автомобильные шины.

Из-за сложности работ на отдельных участках к ликвидации возгорания привлекли тактического робота пожаротушения Magirus Wolf R1.

Его использовали на труднодоступных участках, где требовалось проводить работы по тушению пожара.

Роботизированная техника помогла спасателям работать в сложных условиях и добраться до очагов возгорания.

Информация об общей площади пожара, размере ущерба и возможных пострадавших в сообщении ГСЧС не уточняется.

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Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Николаевской области в Facebook.

Кроме того, российские войска разрушили торговый центр «Эпицентр» в Днепре, который работал в городе 19 лет. Об этом заявила компания.

С утра 12 октября до утра 13 октября российские войска нанесли более 40 ударов по Сумской области. Под обстрелами оказались 30 населенных пунктов в 20 территориальных общинах, два человека пострадали.

Напомним, Россия атаковала медицинское учреждение в Хмельницкой области, четыре пациента получили травмы.

Добавим, что россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область за вечер и ночь, есть пострадавший.

Харьков оказался под ударом российских «Бандеролей», зафиксировано попадание.

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