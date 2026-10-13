Агентство Reuters сообщило о главном требовании Путина перед переговорами

Владимир Путин хочет получить весь Донбасс в обмен на переход к мирным переговорам, сообщает Reuters. Речь идет о территориях, которые составляют около 11 % Донбасса и в настоящее время находятся под контролем Украины.

Российский диктатор Владимир Путин вернётся к мирным переговорам только тогда, когда получит остальную часть территории Донбасса, которую сейчас контролирует Украина. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собеседника, близкого к Кремлю.

По данным издания, речь идет об 11% территории Донбасса, которую кремлевский правитель хочет получить, чтобы «представить это внутри страны как победу».

Украина заявила, что не будет передавать России больше никаких территорий, однако замораживание конфликта на нынешних линиях фронта могло бы стать основой мирного соглашения, говорится в материале.

Между тем, по информации другого источника, США надеются, что объявленное на прошлой неделе соглашение о дизельном топливе поможет возобновить трехсторонние переговоры.

Во время встречи с украинцами в Майами зять президента США Джаред Кушнер призвал Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он подчеркнул, что об этом просит администрация Соединенных Штатов.

«Идея заключалась в том, что США могли бы вновь обратиться к России и сказать: „Видите, украинцы прекратили наносить удары, а мы предоставили вам это соглашение. Теперь ваша очередь что-то сделать“», — рассказал один из собеседников Reuters.

Ранее Келлог обвинил Путина в попытках использовать Трампа и выборы в США.

Сенаторы США выступили против соглашения Трампа с Путиным о закупке дизельного топлива.

Президент США Дональд Трамп вновь возложил на Украину ответственность за отсутствие мирного соглашения с Россией, при этом заявив, что Кремль якобы заинтересован в урегулировании войны.

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