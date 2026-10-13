Reuters повідомило про головну вимогу Путіна перед переговорами

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Володимир Путін хоче отримати весь Донбас в обмін на перехід до мирних переговорів, повідомляє Reuters. Йдеться про території, які становлять близько 11% Донбасу та наразі перебувають під контролем України.

Російський диктатор Володимир Путін повернеться до мирних переговорів лише тоді, коли отримає решту території Донбасу, яку зараз контролює Україна. Про це пише Reuters із посиланням на співрозмовника, близького до Кремля.

За даними видання, йдеться про 11% території Донбасу, яку кремлівський правитель хоче отримати, щоб «представити це всередині країни як перемогу».

Україна заявила, що не передаватиме Росії більше жодних територій, однак заморожування конфлікту на нинішніх лініях фронту могло б стати основою мирної угоди, йдеться в матеріалі.

Тим часом, за інформацією іншого джерела, США сподіваються, що оголошена минулого тижня угода щодо дизельного пального допоможе відновити тристоронні переговори.

Під час зустрічі з українцями в Маямі зять президента США Джаред Кушнер закликав Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Він наголошував, що цього просить адміністрація Сполучених Штатів.

«Ідея полягала в тому, що США могли б знову звернутися до Росії й сказати: "Бачите, українці припинили завдавати ударів, а ми надали вам цю угоду. Тепер ваша черга щось зробити"», — розповів один зі співрозмовників Reuters.

Раніше Келлог звинуватив Путіна у спробах використати Трампа та вибори у США.

Сенатори США виступили проти угоди Трампа з путіним щодо купівлі дизеля.

Президент США Дональд Трамп знову поклав на Україну відповідальність за відсутність мирної угоди з Росією, водночас заявивши, що Кремль нібито зацікавлений у врегулюванні війни.

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