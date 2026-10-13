СБУ задержала в Днепропетровской области подозреваемую в корректировке российских ударов

Контрразведка СБУ задержала в Днепропетровской области женщину, которую подозревают в организации российских ракетно-дроновых атак на оборонные предприятия и волонтерские центры. По данным следствия, она также собирала информацию о последствиях предыдущих обстрелов региона.

Как сообщает СБУ, подозреваемая передавала российской стороне сведения о военных и волонтерских объектах Днепра и области. Эти организации, в частности, поставляют снаряжение для украинских защитников.

Согласно материалам дела, женщина родом из Донецкой области. В сентябре 2025 года она переехала в Днепропетровскую область, где впоследствии попала в поле зрения российских спецслужб через знакомых с временно оккупированной территории востока Украины.

После вербовки подозреваемая пешком или на общественном транспорте объезжала местность. Она фотографировала и снимала на видео объекты, которые, по её мнению, могли использоваться для нужд украинской армии.

Кроме того, женщина фиксировала последствия предыдущих российских обстрелов, чтобы в дальнейшем передавать эти сведения кураторам из РФ.

Сотрудники СБУ задокументировали деятельность подозреваемой и задержали её по месту жительства. В ходе обыска правоохранители изъяли смартфон с доказательствами вероятного сотрудничества с врагом. Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время подозреваемая находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Источник: СБУ

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