В Харькове из-под завалов извлекли тело четвертого погибшего

Число погибших в результате российского удара по Харькову вечером 13 октября возросло до четырёх. Из-под завалов жилого дома спасатели извлекли тело ещё одной жертвы.

«Из-под завалов дома в Холодногорском районе извлекли четвертое тело».

По словам мэра, 13 октября враг продолжает терроризировать Харьков — был также зафиксирован удар по транспортной инфраструктуре в Основянском районе. Последствия выясняются.

В 11:41 Терехов сообщил, что зафиксирован новый удар вражеским беспилотником по Холодногорскому району города.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в соцсетях.

Харьков оказался под ударом российских «Бандеролей», зафиксировано попадание.

В Очакове Николаевской области в результате российского удара ракетой «Бандероль» пострадала 54-летняя женщина. Её состояние стабильное. Также повреждено складское помещение, четыре двухэтажных многоквартирных и один частный дом.

Кроме того, в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова погибли три человека, ещё девять получили ранения. Информация об обстоятельствах атаки и состоянии пострадавших пока не уточняется.

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