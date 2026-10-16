В ночь на 16 октября российские войска дважды атаковали Чортков в Тернопольской области. На месте попадания работают подразделения ГСЧС.

Об этом сообщает глава Тернопольской ОГА Тарас Пастух.

«Тернопольщина вновь подверглась ударам врага. Дважды был атакован город Чортков. На месте попадания работает ГСЧС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент информация о пострадавших не поступала.

Источник: Тарас Пастух

Ранее мужчина, которого 14 октября извлекли из-под завалов разрушенного дома в Запорожье, скончался в больнице от полученных ранений.

14 октября российские войска нанесли удары по жилой застройке Запорожья. Под обстрел попали несколько улиц частного сектора в Вознесеновском районе города. Есть раненые, повреждены дома.

Российские войска атаковали Запорожье, поразив жилую застройку частного сектора. «Россияне атаковали жилую застройку Запорожья», — написал Семикин.

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