Актриса Ксения Мишина рассказала о нападении на свой жилой комплекс в Киеве

Украинская актриса Ксения Мишина рассказала о российском обстреле жилого комплекса, в котором она проживает в Киеве. В момент взрыва звезда сериала «Крепостная» находилась дома и призналась, что сильно испугалась.

Актриса поделилась своими переживаниями в Instagram, а также опубликовала фотографии горящих автомобилей и разбитых окон.

В понедельник, 12 октября, российские войска в очередной раз атаковали Киев беспилотниками. В результате обстрела был поражен 25-этажный жилой дом в Дарницком районе столицы. Есть погибшие и раненые. Кроме того, в результате атаки сгорело много автомобилей.

Ксения Мишина сообщила, что последствия российского удара она увидела в собственном жилом комплексе. По словам актрисы, во время взрыва она была дома.

«Мой жилой комплекс. Подскочила аж до потолка. Когда-то такие кадры казались бы концом света. Но это в моих глазах, в моем телефоне, в моем дворе. И эта ужасная трагедия, которую мы вынуждены переживать», — написала Мишина.

Актриса также поделилась своими чувствами к столице и отметила, что ей больно видеть, как российские атаки разрушают город.

Мишина подчеркнула, что очень любит Киев, и выразила надежду, что город удастся сохранить, несмотря на постоянные обстрелы.

«Я так люблю тебя, Киев! Молюсь, чтобы нам всё-таки удалось тебя сохранить», — отметила Ксения.

Российские атаки на жилые районы столицы угрожают жизни мирных жителей, разрушают дома и повреждают гражданскую инфраструктуру.

В Николаевском районе спасатели с помощью тактического пожаротушащего робота Magirus Wolf R1 ликвидировали возгорание на складе автомобильных шин, возникшее в результате российской атаки беспилотником.

Кроме того, российские войска разрушили торговый центр «Эпицентр» в Днепре, который работал в городе 19 лет. Об этом сообщила компания.

С утра 12 октября до утра 13 октября российские войска нанесли более 40 ударов по Сумской области. Под обстрелами оказались 30 населенных пунктов в 20 территориальных общинах, два человека пострадали.

Напомним, Россия атаковала медицинское учреждение в Хмельницкой области, четыре пациента получили травмы.

Добавим, что россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область за вечер и ночь, есть пострадавший.

Харьков оказался под ударом российских «бандеролей», зафиксированы попадания.

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