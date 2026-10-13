Акторка Ксенія Мішина розповіла про атаку на свій житловий комплекс у Києві

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Українська акторка Ксенія Мішина розповіла про російську атаку на житловий комплекс, у якому мешкає в Києві. У момент вибуху зірка серіалу «Кріпосна» перебувала вдома та зізналася, що сильно злякалася.

Акторка поділилася переживаннями у своєму Instagram, а також опублікувала фотографії палаючих автомобілів і розбитих вікон.

У понеділок, 12 жовтня, російські війська вкотре атакували Київ безпілотниками. Унаслідок обстрілу було влучання у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці. Є загиблі та поранені. Крім того, внаслідок атаки згоріло багато автомобілів.

Ксенія Мішина повідомила, що наслідки російського удару побачила у власному житловому комплексі. За словами акторки, під час вибуху вона була вдома.

«Мій житловий комплекс. Підскочила аж до стелі. Колись такі кадри здавалися б кінцем світу. Але це в моїх очах, у моєму телефоні, у моєму дворі. І ця жахлива трагедія, яку ми мусимо сприймати», — написала Мішина.

Акторка також поділилася своїми почуттями до столиці та зазначила, що їй боляче бачити, як російські атаки руйнують місто.

Мішина наголосила, що дуже любить Київ, і висловила сподівання, що місто вдасться зберегти попри постійні обстріли.

«Я так люблю тебе, Києве! Молюсь, щоб нам все ж таки вдалося тебе зберегти», — зазначила Ксенія.

Російські атаки на житлові райони столиці загрожують життю мирних мешканців, руйнують будинки та пошкоджують цивільну інфраструктуру.

У Миколаївському районі рятувальники за допомогою тактичного робота пожежогасіння Magirus Wolf R1 ліквідовували займання на складі автомобільних шин, яке виникло внаслідок російської атаки безпілотником.

Крім того, російські війська зруйнувалиторговельний центр «Епіцентр» у Дніпрі, який працював у місті 19 років. Про це заявила компанія.

З ранку 12 жовтня до ранку 13 жовтня російські війська завдали понад 40 ударів по Сумській області. Під обстрілами опинилися 30 населених пунктів у 20 територіальних громадах, двоє людей постраждали.

Нагадаємо, Росія атакувала медзаклад на Хмельниччині, травмовано чотирьох пацієнтів.

Додамо, що росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину за вечір і ніч, є постраждалий.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

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