Китай допомагає Росії нарощувати виробництво бензинових Шахедів — Defense Express

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Росія здатна виготовляти понад 3 тисячі дронів-камікадзе «Шахед» із бензиновими двигунами щомісяця на потужностях економічної зони «Алабуга». Для цього, зокрема, використовують компоненти з Китаю.

Як зазначається в матеріалі Defense Express, китайська влада сприяла налагодженню контактів між російськими підрядниками та китайськими партнерами для розгортання виробництва «Шахедів». Про це пише Іван Киричевський — військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд».

Окрім цих дронів, вказує він, йдеться також і про понад 3 500 реактивних безпілотників "Герань-4" та "Герань-5".

Киричевський зазначає, що тому, за рахунок якої саме сторонньої допомоги Росія змогла вийти на такий показник, присвячене нове дослідження американської аналітичної установи CSIS. Окремий розділ цього дослідження присвячений промисловим поставкам з Китаю для "Алабуги" у 2024 році.

"Те, що в цьому дослідженні наводяться показники промислової допомоги від Китаю лише за 2024 рік, аж ніяк не означає, що така допомога від китайської сторони не надавалась у 2023, або ж 2025-2026 роках. Тут можемо лише просто оперувати цифрами, які наводяться у вказаному періоді", - зауважив аналітик.

Компоненти двигунів та корпуси

Так, автори дослідження оперують, зокрема, тим, що у 2024 році Китай поставив Росії понад 685 тисяч компонентів для двигунів до "Шахедів". Орієнтовна вартість поставок склала 0,9 мільйона доларів. Тоді ж було поставлено 7 800 літій-іонних акумуляторів.

Крім того, виробнича лінія для виготовлення корпусів далекобійних БпЛА в "Алабузі" також була поставлена з Китаю. Водночас китайська влада "надавала пряме сприяння тому, щоб російські підрядники активно налагоджували контакти з китайськими партнерами для розгортання виробництва "Шахедів".

Антени "Шахедів"

Киричевський також підкреслює, що для створення власних завадостійких антен для "Шахедів" російські інженери користувались напрацюваннями Пекінського інституту мікроелектронних технологій.

"Не кажучи вже про поставки антен супутникової навігації від китайського виробника Harxon, які постачались під виглядом "товарів сільськогосподарського призначення", - зауважив експерт.

Системна допомога Китаю

Так, зазначає аналітик, усі ці дані вичерпно ілюструють системність допомоги росіянам від Китаю у розгортанні виробництва "Герань-2" на потужностях "Алабуги".

"Окремо нагадаємо, що дрони цього ж типу, але виробництва ИМЭЗ "Купол" носять позначення "Гарпия-1А", - додав Киричевський.

Про це йдеться у матеріалі Івана Киричевського, військовослужбовця 413-го полку Сил безпілотних систем "Рейд", експерта Defense Express, опублікованому на порталі.



Китай допоміг РФ створити нові Шахеди з реактивними двигунами, — WSJ.

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