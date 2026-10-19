У Рівному під час повітряної тривоги пролунав вибух

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Увечері 19 жовтня в Рівному було чутно звук вибуху під час повітряної тривоги, яку оголосили в області о 19:36 через атаку російських безпілотників.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожого реактивного БпЛА у напрямку обласного центру зі східного напрямку, після чого о 21:06 у місті стався вибух. Офіційної інформації від місцевої влади щодо руйнувань чи постраждалих на той момент не надходило.

Про це пише Суспільне.

Уранці 19 жовтня 2026 року внаслідок масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру в окремих областях України виникли перебої з електропостачанням. У деяких населених пунктах також зникла вода.

Нагадаємо, що унаслідок нічної балістичної атаки рф 19 жовтня обладнання та інфраструктура одного з датацентрів компанії «Датагруп» повністю вийшли з ладу.

У Києві через обстріл 19 жовтня змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

США знову не попередили Україну про російську балістичну атаку на Київ.

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