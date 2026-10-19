В Ровно во время воздушной тревоги раздался взрыв
Вечером 19 октября в Ровно был слышен звук взрыва во время воздушной тревоги, объявленной в области в 19:36 из-за атаки российских беспилотников.
Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеского реактивного БПЛА в направлении областного центра с востока, после чего в 21:06 в городе произошел взрыв. Официальной информации от местных властей о разрушениях или пострадавших на тот момент не поступало.
Об этом пишет «Суспильне».
Утром 19 октября 2026 года в результате массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру в отдельных областях Украины возникли перебои с электроснабжением. В некоторых населенных пунктах также пропала вода.
Напомним, что в результате ночной баллистической атаки РФ 19 октября оборудование и инфраструктура одного из датацентров компании «Датагруп» полностью вышли из строя.
В Киеве из-за обстрела 19 октября изменили маршруты троллейбусов на четырёх линиях.
США вновь не предупредили Украину о российской баллистической атаке на Киев.