В Ровно во время воздушной тревоги раздался взрыв

Вечером 19 октября в Ровно был слышен звук взрыва во время воздушной тревоги, объявленной в области в 19:36 из-за атаки российских беспилотников.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеского реактивного БПЛА в направлении областного центра с востока, после чего в 21:06 в городе произошел взрыв. Официальной информации от местных властей о разрушениях или пострадавших на тот момент не поступало.

Об этом пишет «Суспильне».

Утром 19 октября 2026 года в результате массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру в отдельных областях Украины возникли перебои с электроснабжением. В некоторых населенных пунктах также пропала вода.

Напомним, что в результате ночной баллистической атаки РФ 19 октября оборудование и инфраструктура одного из датацентров компании «Датагруп» полностью вышли из строя.

В Киеве из-за обстрела 19 октября изменили маршруты троллейбусов на четырёх линиях.

США вновь не предупредили Украину о российской баллистической атаке на Киев.

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